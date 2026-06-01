南海キャンディーズ・山里亮太がＭＣの日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」が１日、放送された。５月３１日に東京ドームで開催された嵐のラストライブを特集。スタジオメンバーのＡＣＥｅｓ・浮所飛貴は同ライブでバックダンサーを務めおり、「約１２時間前まで僕ここにいて、踊ってて。最後一緒に立てたのが本当にうれしくて。泣きまくりました」と興奮気味に振り返った。山里から「どうだったの？一番の特等席じゃない？」と振