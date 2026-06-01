アルビレックス新潟は6月1日、船越優蔵監督と2026−27シーズンもトップチームの指揮を執ることで合意したことを発表した。現在48歳の船越監督は2011年に現役時代にプレーしたアルビレックス新潟ジュニアユース（現U−15）でコーチを務め、指導者キャリアを始めると、U−18やU−19、U−20の日本代表監督も歴任。2026年から新潟の指揮官に就任し、明治安田J2・J3百年構想リーグではWEST-Aで2位に導いていた。続投が決定した船