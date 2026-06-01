元Ｖ６のメンバーで俳優の岡田准一が１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。５月３１日のラストライブをもって活動を終了した嵐について、自身の想いをつづった。岡田は同じくラストライブに足を運んだ俳優の佐藤隆太との２ショット画像を添付し「それぞれの人生がこれからも幸せでありますように。存在が素晴らしい。終わりじゃないよ、大切に残るのよ、みんなの中に。そう思う。自分たちの事も思い出し、報われる気分」と、Ｖ６