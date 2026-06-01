ガールズグループaespaのカリナが、仲良しのガールズグループITZYのリュジンとともに過ごした爽やかな日常を共有した。最近、カリナは自身のSNSを通じて、リュジンとともにした新曲のダンスチャレンジのビハインド写真を公開し、K-POPファンから反響を呼んだ。【写真】カリナ＆リュジン、美女の隣に美女2人は、それぞれaespaとITZYの新曲のダンスチャレンジに参加し、格別な友情を見せていた。公開された写真のなかの2人は、青い空