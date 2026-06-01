韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』から誕生したボーイズグループAHOF（アホプ）が、初の日本ツアーへの期待を高めている。日本ツアー「2026 AHOF 1ST TOUR: THE FIRST SPARK IN OSAKA / TOKYO」のオフィシャル2次先行およびインバウンド先行販売が、本日6月1日18時よりスタートする。【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」AHOFとFOHA（ファンダム名）が特別な時間を共有する今回の公演は、いずれも先着順での販