第2子妊娠中のパク・シネの復帰作が早くも発表された。悪魔に憑依されたエリート裁判官演じる『悪魔なカノジョは裁判官』の続編だ。【写真】パク・シネ「世界一綺麗な妊婦」6月1日午前、ソウルでSBSドラマメディアデー「SBS DRAMA: NEXT EPISODE」が開催された。イベントの第1部にはスタジオSのホン・ソンチャン代表、SBSのキム・ギスル編成室長が出席し、SBSドラマのビジョンと成果を共有しながら対話を繰り広げた。スタジオSの発