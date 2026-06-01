ハウス食品はこのほど、公式通販サイト「every HOUSE(エブリハウス)」を刷新し、5月29日に「ミライハウス」としてオープンした。新サイトでは、顧客の“夢を叶える”製品の開発･販売などを通して、従来の枠にとらわれない“ミライ感”のある製品提供を目指す。そうした思いを込めて「ミライハウス」と命名した。2021年10月に開設した「エブリハウス」は、家庭を“個の集合(every)”として捉え、多様なニーズに寄り添う製品を開発し