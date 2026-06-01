【モデルプレス＝2026/06/01】東京・後楽園ホールで開催されたキックボクシングフェス「GOAT」にて、見事世界王座を獲得した“キックボクシング界のプリンス”こと白鳥大珠選手。勝者パネル贈呈役としてリングに登場した、飛鳥、さんごの2人にも「美しすぎる」と大きな注目が集まっている。【写真】元AKBと真剣交際の人気恋リア“No.1モテ”格闘家◆「ラブキン2」で話題の白鳥大珠選手、世界王座戴冠「GOAT」は、団体の垣根を越え