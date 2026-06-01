ガールズグループSeeYa（シーヤ）が、漫画家のホ・ヨンマンから食事マナーについて指摘を受けた。5月31日に放送されたTV CHOSUNのグルメ番組『食客ホ・ヨンマンの定食紀行』（原題）では、ホ・ヨンマンがSeeYaのメンバーたちと共に名店を巡る様子が公開された。【話題】韓国アイドル、無礼な行動で食事の場が“マナー教室”にこの日、一行は京畿道（キョンギド）・城南（ソンナム）市にあるハマグリ蒸しの店を訪れた。ハマグリのス