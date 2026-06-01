セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」の新商品「セブンカフェ すいかスムージー」6月2日(火)より全国のセブン‐イレブンで数量限定発売する。価格は税込400.68円(消費税8%)。すいかのみずみずしい甘さと、いちご果肉の甘酸っぱさを組み合わせた初夏向けのスムージーで、一杯で1/2日分のフルーツが摂取できる。〈すいかといちごを組み合わせた爽やかな味わい〉「セブンカフェ すいかスムージー」は、主役とな