【モデルプレス＝2026/06/01】フリーアナウンサーの森香澄が6月1日、都内で開催された「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に出席。サプライズで誕生日を祝福される場面があった。【写真】“まるで人魚” 森香澄、デコルテ全開ドレスで貝殻から登場◆森香澄、人魚イメージ衣装で登場PEACH JOHNのミューズである森は、“深海に煌めく人魚のサロン”をイメージしたポップアップショップにちなみ、人魚をイメージした