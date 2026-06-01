俳優の萩原護、高橋侃が6月1日、都内で行われたフジテレビ＆FODのドラマ『スピナーベイト』（30日からフジテレビ＆FODで放送、配信）の制作発表記者会見に登壇した。『オッドタクシー』『シナントロープ』で知られる此元和津也氏の漫画『スピナーベイト』（幻冬舎コミックス）が原作。『シナントロープ』に続き、内新次郎役で萩原、玉城剛志役で高橋が出演する。【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる加藤清史郎＆高橋侃ら豪華