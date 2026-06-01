高市首相は1日、台風6号が接近し、沖縄県の一部自治体に「警戒レベル4避難指示」が発令されていることなどを受け、自身のXで注意を呼びかけました。高市首相は、台風6号に備えて先月29日に官邸危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集に当たっていることに触れた上で、国民に対し、「防災気象情報や自治体からの最新の避難情報に十分注意し、少しでも危険を感じれば、躊躇（ちゅうちょ）せず、早め早めに自らの命を守る行