女優、タレントの緑川静香（37）が1日、Xを更新。所属事務所「サンミュージックプロダクション」を退所し、独立すると発表した。書面を通じ「このたび、2026年5月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました」と報告。「会長、社長をはじめ、マネージャーの皆さんから『何かあったらいつでも相談してね、実家だと思って甘えてね』と言っていただき、その温かさに思わず号泣してしまいました」と明かした。