前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が5月31日、YouTube生配信内で、ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」について言及した。石丸氏は同番組内で、西東京市議の千間泉実氏（いずみ＝33）からアプローチを受けていた。石丸氏はその感想を、幻冬舎の箕輪厚介氏や同番組プロデューサーの高橋弘樹氏が参加したリハック生配信内（第6回見守る会）で言及。千間氏が自分で用意した石丸氏へのデートメニュー「処方箋」について「（男女）