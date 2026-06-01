39年の歴史を築いた“名車”が復活！三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月29日、新中長期ビジョンの発表の場で、新型「パジェロ」の導入を明言しました。あわせて、同年秋に新型パジェロを世界初公開することも予告しています。日本では2019年に生産を終了し、2021年には輸出向けの生産も終了していましたが、今回、7年ぶりに復活を果たすことになります。【画像】超カッコいい！ これが新型「パジェロ」です！（30枚以上