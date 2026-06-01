「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」が、7月2日（木）から、全国の「珈琲館」、「珈琲館 蔵」、「CAFE DI ESPRESSO珈琲館」およびオンラインストアで発売される。これに先駆けて、6月1日（月）より事前予約の受付を店頭限定で実施中だ。【写真】お手伝いするにゃんこのポーチも付属！「珈琲館」サマーバッグの中身■数量限定今回数量限定で登場する「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」は、イラストレーター、ぢゅのが