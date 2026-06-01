アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、メジャー1st CDシングル「夏いぞん」（7月29日発売）のリリースを記念して、7月18日より東京・原宿にあるUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか、全国4都市（東京、大阪、愛知、福岡）にてポップアップストアを開催することが決定した。【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、「夏いぞん」初回限定盤Aフォトブック掲載写真ポップアップストア開催の発表とともに、「夏いぞん」のPOP-UP