バスケットボールの女子日本代表が1日に都内で、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月開幕、愛知）に向けた合宿を公開した。5人制で初めて日本代表の指揮を執る大神雄子ヘッドコーチ（43）は「みんなで共通認識を持ったのは、やっぱりアジアのチャンピオンを取りに行くっていったところ」と抱負を述べた。【写真を見る】女子バスケ・大神雄子HC「チャンピオンを取りに行く」7大会ぶりの金メダル目指す【9月開幕アジア大会・