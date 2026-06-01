俳優加藤清史郎（24）が1日、都内でドラマ「スピナーベイト」制作発表記者会見に登壇した。同作は、主人公のさえない高校生・三井宏太（加藤）が親友の誘いで入部した恐喝まがいの自警団“スピナーベイト”を舞台に、稼いだポイントで序列が決まる組織の中で連続殺人犯を追う青春クライム・サスペンス。制服を着ての撮影となったが、加藤は「役作りはしないタイプ」と答えた。「昼から夕方にかけての場面が多くて、夜の撮影を増や