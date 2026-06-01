フィリーズ戦の8回、右前打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ヒューストン共同】米大リーグは5月31日、第10週が終了し、ナ・リーグ西地区は大谷、山本、佐々木のドジャースが38勝21敗で首位を維持した。2位で追うダルビッシュと松井のパドレスとのゲーム差は5.5に広がり、菅野のロッキーズは最下位。中地区はブルワーズがトップをキープし、鈴木と今永のカブスが5ゲーム差の3位タイとなった。東地区はメジャー最高