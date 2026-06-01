北方領土の歯舞群島・貝殻島周辺でのコンブ漁が１日朝に始まり、漁船約１８０隻が北海道根室市の納沙布（のさっぷ）岬から一斉に出発した。波も穏やかな晴天の下、漁船団は３・７キロ先の貝殻島灯台付近に到着。棒の先端にカギを付けた漁具「かぎざお」を使い、軟らかい「棹前（さおまえ）コンブ」を採取していった。同島周辺での操業条件は日露間の民間交渉で決めており、コンブなどの採取量は昨年と同じ３０２４トンに設定