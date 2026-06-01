NHKは1日、大雪のため2月8日に放送中止となっていた鳥取・米子市での「NHKのど自慢」を、今月27日にあらためて放送することを発表した。通常の日曜午後0時15分とは異なり、土曜午前9時20分〜10時の放送となる。2月の放送は、大雪の影響と公共交通機関の乱れなどから、安全性を考慮し中止となった。同局は「実施に至らなかった場合の振替公演を行わないことを募集段階からお伝えしていますが、今回は前日7日（土）に行われた予選会