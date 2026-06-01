◇MLB レッドソックス 9-4 ガーディアンズ(日本時間1日、プログレッシブ・フィールド)ガーディアンズとの3連戦最終戦に臨んだレッドソックス。中盤までは1点ビハインドとされるも、中継ぎ陣をとらえ、2連勝としました。初回に先頭打者ホームランで先制したレッドソックスでしたが、2回に逆転の2点タイムリーを浴びビハインド展開へ。5回には連打と四球で満塁の好機をつかみ2点を奪うも、直後に2点を取り返されていました。1点ビハ