女優井桁弘恵（29）が5月31日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に番組MCとして出演。ゲストの俳優小池徹平（40）に、思わぬ“懇願”をした。井桁は、小池が当時15歳で「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」のグランプリに選出され、報道陣に囲まれてインタビューを受ける映像をみて「かわいい」と感想を述べた。ウエンツ瑛士とユニットを組んだWaTで「僕のキモチ」などを歌ってNHK紅白歌合戦に4年連続で出場