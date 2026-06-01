巨人・戸郷翔征投手（２６）が１日、ジャイアンツ球場で先発投手練習に参加。先発が予定される３日・オリックス戦（東京ドーム）に向けてブルペン投球を行うなど調整した。３日のゲームは長嶋茂雄さんの一周忌にあたり「ＦＯＲ３ＶＥＲ６．３〜長嶋茂雄〜」として開催する。巨人の監督、コーチ、選手は左袖に「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用し、試合前練習では限定デザインのプラクティスＴシャツ