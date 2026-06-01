東海地方は、台風6号接近前の明日2日(火)から広く雨が降るでしょう。3日(水)は、台風が東海地方に接近し、昼頃にかけて大雨や暴風の恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。台風6号の今後の進路台風6号は、今日1日(月)正午現在、那覇市の南南西約140キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル