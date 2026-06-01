◇ナ・リーグジャイアンツ19−6ロッキーズ（2026年5月31日デンバー）ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのロッキーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。自身初の1試合5安打と大暴れし、チームの大勝に貢献した。初回2死一、三塁の好機で迎えた第1打席で中前適時打を放って先制点を奪うと、3回の第2打席は左飛に倒れたものの5回の第3打席で二塁打。この回、打者一巡で迎え