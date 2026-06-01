◇インターリーグアストロズ0 ―2ブリュワーズ（2026年5月31日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が5月31日（日本時間6月1日）、本拠でのブルワーズ戦に先発。6回3安打2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、今季3敗目を喫した。試合後、ジョー・エスパダ監督（50）は試合をつくった今井の投球内容を高く評価した。安定感ある立ち上がりだった。初回を14球で3者凡退で終えると、2回は1死から5番・バウア