各国メディアが日本代表のアイスランド代表戦でのゴールに注目している。新競技規則が適用されたこの試合では、アイスランドが「交代で退く選手は第4審判員がボードを掲げてから10秒以内にピッチから離れなければいけない」とするルールに違反。投入予定の選手はプレーが再開してから60秒が経過した上でアウトオブプレーになるまでピッチ外で待機することになり、日本が一時的に数的優位になった。するとその間にFW小川航基が