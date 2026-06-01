RB大宮アルディージャは1日、RB大宮アルディージャU18MF小林柚希(3年)とのプロ契約締結を発表した。小林は昨年に初めて世代別日本代表入りし、U-17ワールドカップにも出場したレフティー。今月のいわきFC戦でJリーグデビューを飾り、ここまで3試合に出場している。直近の横浜FC戦(●1-2)では初先発を果たしていた。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●MF小林柚希(こばやし・ゆずき)■生年月日2008年4月13日(18歳)■