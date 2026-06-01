俳優の加藤清史郎、奥野壮、高橋侃が6月1日、都内で行われたフジテレビ＆FODのドラマ『スピナーベイト』（30日からフジテレビ＆FODで放送、配信）の制作発表記者会見に登壇した。【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる加藤清史郎＆奥野壮ら豪華出演者奥野は寺山大輝役で出演する。役作りについて問われると「寺山は元サッカー部ということで『リフティングをするシーンがあるから練習しておいてください』と制作陣から伝えら