読売ＫＯＤＯＭＯ新聞で紹介された児童書のブックフェア「本屋さんイチオシの１００冊」が１日、全国の書店で始まった。１５回目の今年は約１３０店が参加した。書店員が小学生向けにえりすぐった本を紹介する、ＫＯＤＯＭＯ新聞の「本屋さんイチオシ」で、今年３月までの１年間に取り上げた１００冊が対象。各店が特に読んでほしい本を選んで店頭に並べている。東京都新宿区の紀伊国屋書店新宿本店では、４階の児童書売り場