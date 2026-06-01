カンボジアを拠点に警察官などを装って、女性から現金をだまし取った疑いで、特殊詐欺グループの「かけ子」の男が逮捕されました。田川英真容疑者（21）は、2025年12月からおよそ1カ月間、警察官などを装って茨城県の女性（当時62歳）に「マネーロンダリングに関与した疑いがあり、疑いを晴らすには現金を振り込む必要がある」などとうその電話をかけ、現金およそ110万円をだまし取った疑いがもたれています。この事件を巡っては、