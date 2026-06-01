中国海警局は、台湾の東側の海域でパトロールを行ったと発表しました。日本とフィリピンが海洋境界の画定交渉をはじめることで合意したことへの対抗措置だとしています。高市総理とフィリピンのマルコス大統領は先月28日、両国のEEZ=排他的経済水域と大陸棚の海洋境界を確定するための交渉をはじめることで合意しました。これを受けて、中国海警局は1日、台湾の東側の海域でパトロールを行ったと発表しました。「中国の領土・主権