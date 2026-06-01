ヤンキース打線が３１日（日本時間１日）の敵地アスレチックス戦でア・リーグ記録となる１イニング１３得点を達成した。３点を追う３回、先頭・ボルピの中前打を合図に、強力打線が相手先発左腕・ロペスに襲いかかった。二つの四球を挟んで無死満塁からゴールドシュミット、ライス、ジャッジの３連打で逆転に成功。ロペスをマウンドから引きずり下ろしてもＮＹのバットは止まらず、この回、長短１１安打、４四球で１３得点を奪