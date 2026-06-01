傘下3Aオクラホマシティで先発出場怪我人が相次ぐ米大リーグ・ドジャースに朗報がもたらされた。負傷者リスト（IL）入りしているトミー・エドマン内野手が5月31日（日本時間6月1日）、ドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツで今季初ホームランを放った。現地ファンも大喜びで復帰を心待ちにしている。シュガーランド・スペースカウボーイズ戦に「2番・中堅」で出場したエドマンは、6回無死一塁から、相手右腕の真ん中