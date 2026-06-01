気温が高くなると増えてくる害虫。ストレスを感じる人もいるのでは。今回は、そんな害虫を簡単にキャッチできる【3COINS（スリーコインズ）】の新作グッズを紹介します。人気商品はすぐに売り切れてしまうこともあるので、早めのチェックがおすすめです。 こういうのが欲しかった！ 部屋に突然現れた害虫の捕獲から退治までできるのがこちらの「伸縮バグキャッチャー」です。害虫と距離を取れるので、直接見