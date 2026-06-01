「うちのサッカーチームに入らない？」と声をかけてくれた先輩ママ。ところが、入会してしばらくすると、その姿を見かけなくなります。後に知ることになった“本当の理由”に、思わず驚かされました。今回は、筆者の友人E子が体験した出来事をご紹介します。 サッカーチームのお誘い