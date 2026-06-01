2023年に上演された舞台『ジャズ大名』が、12月にKAAT神奈川芸術劇場にて再演されることが決定。本作品で初共演を果たした千葉雄大と藤井隆が続投するほか、入野自由、植本純米、野口かおるら実力派キャストが新たに参加する。【写真】千葉雄大、憧れの女芸人の自宅で感激のWピース原作は、筒井康隆の傑作小説『ジャズ大名』。江戸末期、アメリカから漂着した黒人奴隷と出会った音楽好きの藩主が、彼らの奏でる音楽の虜となり