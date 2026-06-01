東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」に「ちいかわ」たちのクリアなボトルドリンクが登場！ほかにも、人気の「ちいかわパン」「ハチワレパン」「うさぎパン」がデザインされたTシャツや新デザインのトレーなどもラインナップされます☆ 東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー2026年夏メニュー／グッズ 発売日：2026年6