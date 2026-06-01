「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」が、2026年6月1日にスタートから25年の時を重ねました。ご家族やご友人、大切な方との東京ディズニーランドでの思い出に寄り添いながら、25年にわたり多くのゲストに親しまれてきたナイトパレード。見る人の年齢や、一緒に過ごす相手は変わっても、夜のパークに音楽が響き、光の列がゆっくりと進んでくる瞬間の胸の高鳴りは、今も変わりません。 東京ディズ