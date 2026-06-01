5月27日、東京都昭島市は公式サイトで「大型獣に注意」という記事を投稿した。 記事には「5月24日（日曜日）午前6時頃に、多摩川緑地くじら運動公園ソフトボール場（ナンバー6のレフト側外野付近）に大型獣らしき動物の糞が1つあることを確認しました」とあり「大型獣」なる呼び方が聞きなれず珍しかったためか、SNSで大きな話題となった。 大型獣の正体がイノシシなのかクマなのかはよくわからないが、この大型獣