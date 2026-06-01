俳優の加藤清史郎が6月1日、都内で行われたフジテレビ＆FODのドラマ『スピナーベイト』（30日からフジテレビ＆FODで放送、配信）の制作発表記者会見に登壇した。【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる加藤清史郎＆吉澤要人ら豪華出演者主演の加藤は、2クール連続地上波連ドラ主演となる。「今回は部活のお話で。放課後の時間、昼から夜にかけてのシーンが多かった。夜のシーンを増やすために昼夜逆転の生活だった」と振り返