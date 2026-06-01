俳優小池徹平（40）が5月31日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」(日曜午後10時）に出演。VTR出演した俳優杉浦太陽（45）にほめられ感激した。番組冒頭で、小池と20年来の親交を持つ杉浦が、「パパの先輩」と紹介されVTRで登場。小池について「育児に対してむっちゃ熱量高いんですよ。一緒に飲んでも『将来の進路はこう考えてるねんけど』とか『ウチのお父さんとしてできることを探してんねんけどさ』とか、こんなに受験って大変や