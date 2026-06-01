千葉県成田市で11歳の息子を殺害したとして、66歳の父親が逮捕された事件で、父親はおよそ10年間、息子と2人暮らしだったことがわかりました。【映像】連行される66歳の容疑者吉伊敏彦容疑者（66）は先月27日、成田市の自宅で、同居する小学6年の息子・大聖さん（11）の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。警察のよりますと、大聖さんは布団の上で倒れていて、死後数日が経っていたということです。その後の警察への