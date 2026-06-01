ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演していた前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が5月31日、YouTube生配信内で、貯金が目減りしていると明かした。前段で、今の自分が幸せだと熱く語っており、充足している自身に対し「僕、人生何やったらいいんだろうって。一応あるんですよ」と切り出し「あと80年生きたい」などを例に出した。「どうしてもっていうと唯一1個かな、親の葬式をするっていう。要は親より先に死なないって