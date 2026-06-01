台風6号が北上し、午後は沖縄や奄美を直撃する見込みです。記録的な大雨や暴風となる恐れがあります。【映像】那覇市の様子台風6号は、現在那覇市の南およそ190キロに位置しているとみられます。今後、勢力を落とさず午後に沖縄や奄美を通過したあと3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する見通しです。沖縄は断続的に雨脚が強まっていて那覇など沖縄本島地方では瞬間的に30メートル以上の今年一番の暴風が