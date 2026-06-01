歌舞伎俳優の市川團子（22）と中村壱太郎（35）が1日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。参列した中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴について語った。番組では披露宴の映像や、新郎新婦の囲み取材VTRを放送。雰囲気はどうだったかと聞かれた團子は「とにかく幸せオーラいっぱい」と振り返った。壱太郎は「橋之助くんは、ちょうど愛未ちゃんと付き合いたての頃