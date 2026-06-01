「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和の音楽界をけん引した作詞家の橋本淳（はしもと・じゅん）さん（本名与田準介＝よだ・じゅんすけ）が5月21日に死去していたことが1日、分かった。肝硬変で闘病していた。86歳。東京都出身。告別式は近親者で行った。喪主は長男与田春生（よだ・はるお）さん。橋本さん作詞の「長い髪の少女」などをヒットさせたグループサウンズ、ゴールデンカップスのメンバーだったゴダイゴのリー